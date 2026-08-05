Зеленський назвав три пріоритети підготовки України до зими

Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання РНБО.

За його словами, відповідальні посадовці мають надолужити відставання та завершити заплановані роботи. Зеленський наголосив на персональній відповідальності за підготовку громад.

Президент назвав три пріоритети: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також збільшення антибалістичних спроможностей України.

Плани стійкості передбачають передусім захист об'єктів електро-, газо- та водопостачання. Зеленський заявив, що очікує детальної інформації про проблеми та відсоток виконання робіт у кожній громаді.

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Нагадаємо:

У травні віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив про повільну підготовку Києва до опалювального сезону. Тоді Зеленський визначив 1 вересня кінцевим терміном виконання планів стійкості для міст і громад.

Наприкінці травня уряд виділив 3 млрд грн на встановлення 216 котелень для підготовки міст до зими в умовах російських атак.