У невизнаному Придністров'ї вимкнули опалення та гарячу воду у домівках

Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Переривання постачання газу негайно позначилося на населенні регіону чисельністю близько 450 тисяч осіб, яке відокремилося від Молдови на початку 1990-х років під час розпаду Радянського Союзу. У регіоні дислоковано близько 1 500 російських військових.

"Опалення і гарячої води немає", — повідомила по телефону співробітниця місцевої енергетичної компанії "Тирастеплоенерго" агентству Reuters. За її словами, вона не знає, скільки триватиме така ситуація.

Постачання газу було припинено рано вранці середи після закінчення терміну дії угоди про транзит газу між воюючими сусідами — Росією та Україною.

Ватажок Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що ситуація є "непростою, але загалом ми були готові". Він пояснив, що причина припинення постачання полягає в суперечці щодо оплати заборгованості між Молдовою та російським газовим гігантом "Газпром".

"Все буде краще. Думайте про себе, свою родину, своїх близьких", — додав Красносельський.

Постачання російського газу через Україну припинилося після того, як Київ відмовився продовжувати транзитну угоду через війну.

Президент України Володимир Зеленський у середу назвав припинення транзиту газу "однією з найбільших поразок Москви". Він також підкреслив, що тепер це "спільне завдання Європи" — підтримати Молдову "в цей період енергетичної трансформації".

Нагадаємо:

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, 29 грудня 2024 року відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".