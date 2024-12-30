У так званому Придністров'ї припинили постачання газу кільком держустановам

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, у неділю відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відключення було здійснене за два дні до закінчення транзитної угоди, що викликало побоювання масових відключень електроенергії в Молдові на Новий рік.

Компанія "Тираспольтрансгаз", яка розподіляє газ у Придністров’ї, заявила, що постачання було припинено для 12 державних установ у районах міст Дубоссари та Бендери, які межують із територіями під контролем уряду Молдови.

До списку відключених установ увійшли чотири навчальні заклади, медичний заклад, а також поліцейський відділок і прокуратура.

Це відключення сталося наступного дня після того, як російський енергетичний гігант "Газпром" оголосив, що припинить постачання газу до Молдови з 05:00 за Грінвічем 1 січня через несплачені борги.

Молдова заперечує звинувачення у заборгованості за попередні постачання газу й звинувачує Росію у спробах дестабілізувати країну.

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Нагадаємо:

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".