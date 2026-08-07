Енергоатом відремонтував п’ять енергоблоків АЕС

Енергоатом завершив плановий ремонт із перевантаженням ядерного палива на енергоблоці АЕС, готуючись до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років – ремонт завершено на п'яти енергоблоках.

Про це інформує АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Завершено планові ремонти з перевантаженням ядерного палива на п'яти енергоблоках АЕС, а також ремонти двох гідроагрегатів ГАЕС, одного – ГЕС і мобільної газотурбінної установки. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів", – повідомили у компанії.

Енергоатом продовжує планову ремонтну кампанію та готує всі генеруючі потужності до проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Ремонтні роботи виконуються відповідно до затверджених графіків, погоджених з НЕК "Укренерго" та Міністерством енергетики України.

За словами керівника АТ "НАЕК "Енергоатом" Павла Ковтонюка, загальні терміни ремонтної кампанії вдалося скоротити на 21 добу, що дало змогу виробити більше електроенергії для потреб країни.

"Кожен день достроково завершеного ремонту – це додаткові мегават-години для української енергосистеми та додаткова впевненість у її стабільній роботі", – наголосив він.

Упродовж опалювального сезону Енергоатом забезпечить максимально ефективну роботу всіх наявних генеруючих потужностей — працюватимуть усі дев'ять енергоблоків АЕС.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.