Енергетики скасували аварійні відключення в Україні
Getty Images
Для збалансування енергосистеми в окремих регіонах України були застосовані аварійні відключення електроенергії, проте їх вже скасували.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Наразі обмеження вже не застосовуються. Найближчим часом усі знеструмлені споживачі будуть заживлені", - йдеться у повідомленні.
Енергетики закликали до 22:00 понеділка ощадливо споживати електроенергію.
Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись.
Нагадаємо:
У понеділок 17 лютого енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.