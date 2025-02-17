Енергетики скасували аварійні відключення в Україні

Для збалансування енергосистеми в окремих регіонах України були застосовані аварійні відключення електроенергії, проте їх вже скасували.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі обмеження вже не застосовуються. Найближчим часом усі знеструмлені споживачі будуть заживлені", - йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали до 22:00 понеділка ощадливо споживати електроенергію.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Нагадаємо:

У понеділок 17 лютого енергетики запровадили по всій Україні аварійні відключення світла.