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Энергетики отменили аварийные отключения в Украине

Артур Крыжный — 17 февраля, 11:05
Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
Getty Images

Для сбалансирования энергосистемы в отдельных регионах Украины были применены аварийные отключения электроэнергии, однако их уже отменили.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сейчас ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны", - говорится в сообщении.

Энергетики призвали до 22:00 понедельника экономно потреблять электроэнергию.

В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним:

В понедельник 17 февраля энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.

энергетика

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