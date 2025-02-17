Энергетики отменили аварийные отключения в Украине
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Для сбалансирования энергосистемы в отдельных регионах Украины были применены аварийные отключения электроэнергии, однако их уже отменили.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Сейчас ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны", - говорится в сообщении.
Энергетики призвали до 22:00 понедельника экономно потреблять электроэнергию.
В то же время ситуация в энергосистеме может меняться.
Напомним:
В понедельник 17 февраля энергетики ввели по всей Украине аварийные отключения света.