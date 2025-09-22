Ангола повернула видобуток нафти до мільйона барелів на день

Середньомісячний видобуток нафти в Анголі в серпні знову перевищив мільйон барелів на день, відновившись після падіння нижче цього рівня вперше за понад два роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Національного агентства з нафти, газу та біопалива, видобуток нафти у Анголі зріс до 1,03 мільйона барелів на день у серпні з 998 757 барелів у попередньому місяці.

Уряд поставив за головну мету підтримку видобутку на рівні близько мільйона барелів на день після виходу з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Ангола вийшла з ОПЕК у грудні 2023 року через нижчу, ніж очікувалося, стелю видобутку, яку вона отримала від організації.

Африканська країна планує розпочати наступний раунд ліцензування нафти.

Відновлення виробництва минулого місяця може не відразу полегшити фіскальний тиск, оскільки нафта торгується нижче базового рівня 70 доларів, який використовується в бюджеті Анголи 2025 року.

Міжнародний валютний фонд попередив у своїй оцінці від 5 вересня, що дефіцит Анголи може збільшитися до 2,8% ВВП цього року, закликаючи до більш жорсткого контролю витрат і меншої залежності від дорогих запозичень.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на азіатських біржах у понеділок на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході, хоча перспективи збільшення поставок нафти та занепокоєння щодо впливу торговельних тарифів на світовий попит на паливо мали негативний вплив.