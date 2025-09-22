Нафта дорожчає на тлі російських провокацій щодо НАТО

Ціни на нафту зросли на азіатських біржах у понеділок на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході, хоча перспективи збільшення поставок нафти та занепокоєння щодо впливу торговельних тарифів на світовий попит на паливо мали негативний вплив.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель до 03:17 за Гринвічем, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в жовтні коштував 63,02 долара за барель, подорожчавши на 34 центи, або 0,54%.

Контракт WTI на жовтень закінчується в понеділок, а більш активний контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.

Польські та союзні літаки були розгорнуті в суботу 20 вересня для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як Росія завдала авіаударів по західній Україні поблизу кордону з Польщею, повідомили збройні сили країни-члена НАТО.

Розгортання відбулося після того, як три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії

"Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, які з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу", — сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

Окрім цього чотири західні країни визнали Палестинську державу, що викликало бурхливу реакцію Ізраїлю і посилило нервозність у ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.

"Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм і США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі і залишають відкритою можливість їхнього зниження", — додав Еванс.

Нагадаємо:

У п'ятницю ціни на нафту Brent і WTI знизилися більш ніж на 1%, продемонструвавши невелике падіння за минулий тиждень, оскільки побоювання щодо великих обсягів поставок і зниження попиту переважали очікування