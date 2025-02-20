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21 лютого діятимуть обмеження електронергії для бізнесу: який період

Альона Кириченко — 20 лютого, 17:58
21 лютого діятимуть обмеження електронергії для бізнесу: який період
Getty Images

21 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування обмежень: 06:00 – 20:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Вартостежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Але необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.

Нагадаємо:

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.

Зазначалося, що через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Вночі 20 лютого Росія продовжила енерготерор Одещини, вдаривши по енергооб'єкту ДТЕК.

Згодом енергетики ДТЕК на Одещині відновили елекропостачання для критичної інфраструктури та 40 000 родин після нічної атаки.

Укренерго

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