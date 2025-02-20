21 лютого діятимуть обмеження електронергії для бізнесу: який період

21 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування обмежень: 06:00 – 20:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Вартостежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Але необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.

Нагадаємо:

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.

Зазначалося, що через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Вночі 20 лютого Росія продовжила енерготерор Одещини, вдаривши по енергооб'єкту ДТЕК.

Згодом енергетики ДТЕК на Одещині відновили елекропостачання для критичної інфраструктури та 40 000 родин після нічної атаки.