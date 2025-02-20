21 февраля будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса: какой период
21 февраля будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Время применения ограничений: 06:00 - 20:00.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Стоит следитьза информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Но необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток.
Напомним:
Вечером 19 февраля Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадал человек, есть повреждения.
Отмечалось, что из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.
Ночью 20 февраля Россия продолжила энерготеррор Одесской области, ударив по энергообъекту ДТЭК.
Впоследствииэнергетики ДТЭК в Одесской области восстановили электроснабжение для критической инфраструктуры и 40 000 семей после ночной атаки.