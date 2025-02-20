Енергетики ДТЕК на Одещині відновили елекропостачання для критичної інфраструктури та 40 000 родин після нічної атаки.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Попри надскладні умови, нам вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури на Півдні Одеси", – йдеться в повідомленні.

Тепер, як зазначається, комунальники впродовж доби зможуть подати тепло в будинки.

Також працівники ДТЕК повернули електропостачання для 40 000 родин. Аварійно-ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо:

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.

Зазначалося, що через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Вночі 20 лютого Росія продовжила енерготерор Одещини, вдаривши по енергооб'єкту ДТЕК.