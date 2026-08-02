Росіяни вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka

Вночі 2 серпня два дрони "шахед" влучили в найбільший склад Rozetka у Броварах, це була друга атака за добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обійшлось без постраждалих. Росіяни атакували найбільший склад компанії. Водночас компанія повідомляє, що продовжує працювати за графіком.

Пресслужба Rozetka

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вранці 1 серпня Росія вразила реактивним БпЛА склад компанії Rozetka на Київщині.