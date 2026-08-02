Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Росіяни вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka

Володимир Тунік-Фриз — 2 серпня, 13:08
Росіяни вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka
Росіяни вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka
Rozetka

Вночі 2 серпня два дрони "шахед" влучили в найбільший склад Rozetka у Броварах, це була друга атака за добу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обійшлось без постраждалих. Росіяни атакували найбільший склад компанії. Водночас компанія повідомляє, що продовжує працювати за графіком.

Пресслужба Rozetka

"Це друга атака на наш склад за 24 години. Точно не випадковість, а цілеспрямований удар", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Вранці 1 серпня Росія вразила реактивним БпЛА склад компанії Rozetka на Київщині.

Rozetka.ua війна

війна

Росіяни вдруге за добу атакували найбільший склад Rozetka
У Росії після атаки дронів загорівся ще один великий склад Wildberries
Росіяни розбомбили склад видавництва "Ранок" та КнигоЛенду в Харкові

Останні новини