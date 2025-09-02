Зміни до Податкового кодексу щодо ФОПів: Зеленський підписав закон

Президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення квартальної форми єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ для ФОПів.

Підписаний Володимиром Зеленським закон передбачає повернення для ФОПів та "незалежників" квартального звітного періоду із подання єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

Передбачається звільнення ФОПів та незалежників від сплати ЄСВ за себе у разі сплати будь-яким роботодавцем мінімального страхового внеску, в тому числі соціальної допомоги матерям до досягнення дитини 3-х років (на сьогодні таке звільнення надавалося, якщо самозайнята особа мала основне місце роботи як найманий працівник).

Водночас передбачається включення до податкової знижки з ПДФО витрат на оренду житла, понесених учасником бойових дій або особою з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року кількість припинених ІТ-ФОПів перевищила відкриті майже на 7000. Торік ситуація була протилежною. Припинили діяльність 25,4 тис. ІТ-ФОПів, тоді як зареєстровано було 18,4 тис. нових підприємців. У 2024 році за аналогічний період ситуація була протилежною — приріст склав 4000 нових ФОПів.