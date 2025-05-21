Зеленський підписав закон про безперешкодну торгівлю з європейськими партнерами

Президент України підписав закон щодо пан-євро-середземноморських преференційних правил походження товарів.

Про це повідомляє Interfax-Україна.

"Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження", – говориться у повідомленні.

Як зазначає пресслужба парламенту на своїй сторінці у телеграмі, введення в дію цього закону дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

Згідно з Конвенцією, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і нові (оновлені) правила визначення походження товарів.

Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем.

Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

"Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог", - зазначили у пресслужбі парламенту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 13 травня Рада Євросоюзу схвалила призупинення ввізних мит та квот на український експорт до ЄС ще на один рік.

На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років цього року з огляду на протести фермерів ЄС вирішив продовжити безмитну торгівлю з Україною, але з обмеженнями.

Також повідомлялося, що Україна 2024 року експортувала товарів на $41,627 млрд, що на $5,44 млрд, або на 15% більше, ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,179 млн тонн. Це на 30,8 млн тонн більше, що означає зростання на 30,8%. Імпорт теж зріс на 8,6% до $69 млрд.