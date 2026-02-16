Zara закрилась у ТРЦ Дніпра: що стало причиною

Zara припинила договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі, ключова причина – безпекові ризики.

Про це у коментарі ЕП розповів операційний директор Budhouse Group та голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Водночас ритейлер залишає площі лише в Харкові, зокрема в ТРЦ "Нікольський". Ці магазини вирішили залишити, оскільки вони були відкриті нещодавно.

За словами Гаврюшина, вихід Zara фактично не вплинув на роботу ТРЦ: більшість площ були зачинені ще кілька років тому, і зараз їх займають інші орендарі.

"В цілому на роботу ТРЦ можуть вплинути довготривалі проблеми з електропостачанням, наприклад впродовж року та наступної зими, якщо галузь не знайде шляхів, як забезпечити повноцінну роботу під час таких відключень у майбутньому", – зазначив Гаврюшин.

Натомість, на думку голови Української ради торгових центрів, вихід Zara автоматично не означає розширення можливостей для, наприклад, українських брендів.

"Можливості для українських брендів відкриті вже давно. Вони не створюють попит на великі за площею локації. Найбільш популярна площа для українських брендів – 100-150 квадратних метрів, а розмір Zara – понад 2 тисячі квадратних метрів", – зазначив він.

Нагадаємо:

Компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та інші марки, розірвала договори оренди з торговими центрами у Дніпрі, і хоч продовжує орендувати площі у торгових центрах Харкова та Одеси, їхня доля – під питанням.

Засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана розповідала, що керівництво низки торгових центрів звернулося до українських виробників із пропозиціями співпраці. Відбулося це ще до офіційного розірвання договорів з Inditex.

За її словами, йшлося про нові великі локації, які раніше були недоступні для українських брендів через присутність міжнародних гігантів роздрібної торгівлі.