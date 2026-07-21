Резиденти Дія.City сплатили рекордні податки – Мінцифри

Резиденти Дія.City сплатили рекордні податки: за перше півріччя 2026 року до бюджету майже 28 мільярдів гривень.

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Попри повномасштабну війну, українська технологічна індустрія продовжує зростати та підтримувати економіку. За перші шість місяців 2026 року резиденти Дія.City сплатили майже 28 млрд грн податків — це на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року", – зазначили у відомстві.

Сьогодні кількість резидентів Дія.Сіty перетнула рубіж у 4 500 топових компаній — EPAM Systems, Grammarly, MacPaw, Ajax Systems, Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber та інші.

"Технологічні бізнеси приєднуються до простору, щоб розвивати продукти, масштабувати бізнес і будувати глобальні рішення в Україні", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що кількість компаній-резидентів Дія.City у 2025 році подвоїлася і станом на початок лютого 2026 року досягла 3,7 тис., понад половина з яких приєдналися протягом минулого року.

Також повідомлялося, що у Мінцифри планують оновлення спеціального правового та податкового простору для IT-сектору, який передбачатиме створення персоналізованих умов для перспективних підіндустрій.