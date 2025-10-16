Заниження податку: агрокомпанію змусили доплатити 70 мільйонів гривень

Майже 70 млн грн донарахованих податків сплатило до бюджету аграрне підприємство за результатами перевірки.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Факти заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток та податку на додану вартість виявили фахівці ДПС під час планової документальної перевірки одного з провідних підприємств агропромислового комплексу та елеваторного обслуговування", – говориться у повідомленні.

За порушення податкова донарахувала підприємству 69,8 млн грн, які воно в подальшому повністю сплатило до державного бюджету.

Зокрема, заниження податку на прибуток виникло через завищення витрат, що включали:

віднесення до складу інших операційних витрат сум:

- ПДВ за податковими накладними, реєстрацію яких було зупинено, а також ПДВ на товари та послуги, не пов'язані з господарською діяльністю;

- пов'язаних зі створенням резервів по ПДВ, у зв'язку із судовими оскарженнями та які не підтверджені первинними документами;

невідображення у звітності сум штрафів, пені, неустойок та резервів сумнівних боргів відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку.

"Крім того, встановлено заниження ПДВ через завищення податкового кредиту за операціями з ризиковим контрагентом, який здійснював лише документальне оформлення операцій без фактичного їх проведення, а також через некоректне заповнення податкової звітності", – говориться у повідомленні.

"Ризик-орієнтований підхід, детальний аналіз первинної та фінансової документації, а також використання аналітичних баз даних ДПС дозволили оперативно виявити та задокументувати порушення", – підкреслили у ДПС.

