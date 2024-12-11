Залишитися "на плаву": Очільник УЗ розраховує на індексовані тарифи з лютого 2025 року

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) розраховує, що індексовані тарифи почнуть працювати з 1 лютого 2025 року.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це дасть змогу УЗ залишитися "на плаву", продовжити безпечно та безперервно здійснювати перевезення.

"Це (терміни початку роботи індексованих тарифів - ред.) залежить від швидкості всіх необхідних погоджень. У проєкті нашого фінансового плану - щоб компанія залишилася "на плаву", могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення, ми виходимо з того, що індексовані тарифи працюватимуть уже з 1 лютого 2025 року. Інакше існують суттєві операційні ризики через недофінансування ремонтів, неможливість утримувати колектив залізничників", - сказав Перцовський.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада УЗ погодила індексацію тарифів на перевезення вантажів, які не індексувалися майже два роки, з літа 2022-го.

За цей період індекс цін виробників промислової продукції вже становив 176,4%. Водночас залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів більш помірною цифрою - лише 37%, або приблизно 13% у річному обчисленні, з огляду на те, що після останньої індексації минуло 2,5 року.

Пропозиції щодо підвищення тарифів правління УЗ затвердило ще 5 грудня 2024 року.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів погодив залучення АТ "Укрзалізниця" позики від Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії.