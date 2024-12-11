Остаться "на плаву": Глава УЗ рассчитывает на индексированные тарифы с февраля 2025 года

"Укрзализныця" (УЗ) рассчитывает, что индексированные тарифы начнут работать с 1 февраля 2025 года.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Перцовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, это позволит УЗ остаться "на плаву", продолжить безопасно и беспрерывно осуществлять перевозки.

"Это (сроки начала работы индексированных тарифов - ред.) зависит от скорости всех необходимых согласований. В проекте нашего финансового плана - чтобы компания осталась "на плаву", могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозки, мы исходим из того, что индексированные тарифы будут работать уже с 1 февраля 2025 года. Иначе существуют существенные операционные риски из-за недофинансирования ремонтов, невозможность удерживать коллектив железнодорожников", - сказал Перцовский.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет УЗ согласовал индексацию тарифов на перевозку грузов, которые не индексировались почти два года, с лета 2022-го.

За этот период индекс цен производителей промышленной продукции уже составил 176,4%. В то же время железнодорожники предложили ограничить индексацию тарифов более умеренной цифрой - всего 37%, или примерно 13% в годовом исчислении, учитывая то, что после последней индексации прошло 2,5 года.

Предложения по повышению тарифов правление УЗ утвердило еще 5 декабря 2024 года.

Напомним:

Кабинет Министров согласовал привлечение АО "Укрзализныця" займа от Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 480 млн евро под государственные гарантии.