СНБО ввел санкции против Григоришина

Решением СНБО от 19 января, против российского и украинского бизнесмена Константина Григоришина ввели персональные санкции, которые, в частности, блокируют активы.

Об этом говорится в соответствующем указе президента Владимира Зеленского.

В прошлом Григоришин владел значительными активами в Украине. В частности, на 2019 год через группу "Энергетический стандарт" ему принадлежали: "Запорожтрансформатор", "Винницаоблэнерго"и миноритарные пакеты акций облэнерго из Тернополя, Запорожья, Полтавы, Чернигова и Сум, которыми он владеет в партнерстве с Коломойским.

В 2022 году государство национализировало "Запорожтрансформатор".

На 2024 год у него остались доли в "Винницаоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

В 2021 году Forbes Украина оценивало состояние Григоришина в 275 миллионов долларов. Одним из самых ценных активов бизнесмена является коллекция картин, которая 10 лет назад оценивалась Lloyd's в 300 млн долл..

Санкции блокируют все активы Григоришина, открывая путь для их национализации.

Кроме этого: запрещают все торговые операции, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним:

"Укрэнерго" отсудила у ООО "Луганское энергетическое объединение" Григоришина стомиллионный долг за предоставленные услуги на территории оккупированной Луганской области в период с 24 февраля по июнь 2022 года..