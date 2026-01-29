У Мілані розслідують смерть українського ексбанкіра Адаріча

Італійська поліція розслідує смерть ексголови правління "Укрсиббанку", ексвласника банку "Фідобанк" та інших фінустанов Олександра Адаріча, який минулої п'ятниці випав з вікна готелю т у Мілані.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

"Український банкір Олександр Адаріч випав з вікна готелю. Розслідується причетність таємничої людини", – йдеться у матеріалі.

Поліція реконструює пересування жертви в Мілані та намагається ідентифікувати людей, які були з ним у помешканні, пише видання.

"Минулої п'ятниці він впав з висоти п'ятнадцяти метрів. І є підозра, що 54-річний бізнесмен, уродженець Павлограда поблизу Дніпра, був викинутий з вікна кімнати готелю, коли вже був мертвий", – говориться у публікації.

Видання розповідає про таємничого чоловіка, якого консьєржка бачила на балконі після падіння 54-річного чоловіка, і який через кілька секунд спустився у двір і запитав англійською "Що сталося?", перш ніж зникнути.

Також повідомляється про інших чоловіків, які були в квартирі за кілька хвилин до падіння Адаріча і можуть бути причетні до вбивства.

Згідно із матеріалом, слідчі знайшли дружину ексбанкіра, але вона не додала жодних деталей. Відомо, що Адаріч прибув до Мілану зранку та мав поїхати того ж вечора

Адаріча мав подвійне громадянство – українське та румунське, зазначає італійське видання.

З 2012 по 2020 рік Адарич був власником "Фідобанку", українського комерційного банку, створеного в результаті придбання Seb Bank, дочірньої компанії шведської групи, яку купили компанії, пов'язані з бізнесменом, зазначає Corriere della Sera.

Нагадаємо:

У 2021 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляв, що ексвласник банку Олександр Адаріч вивів з установи мільярди гривень та якісні активи. Унаслідок цього реальна вартість активів виявилася майже в п'ять разів меншою за вартість "на папері".

Колишній власник "Фідобанку" у 2013 році використовував кошти вкладників для купівлі "Ерсте банку". Крім цього, нібито для поліпшення фінансового стану банк надав 1,5 млрд грн кредиту підконтрольній факторинговій компанії, директорами яких були працівники служби безпеки "Фідобанку".

Ці ж компанії напередодні банкрутства установи викупили в неї кредити, які вчасно обслуговувалися. Тобто позичальники платили вже не банку, а пов'язаним з його менеджерами особам