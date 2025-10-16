За спрощеною процедурою цільове призначення землі змінив 171 власник

Спрощеною процедурою зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва нових підприємств і електростанцій скористалося 171 підприємство та громада з 14 областей України.

Про це на Київському міжнародному економічному форумі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Йдеться про спрощену процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки сільгосппризначення на землі промисловості.

Тривалість зміни цільового призначення землі скоротилася з 1-3 років до 1,5 місяців, зазначив Кисилевський, який є автором відповідного закону, який набув чинності 28 травня 2024 року.

Рішення про зміну цільового призначення землі за спрощеною процедурою прийняті для будівництва об'єктів виробничо-складського господарства (75 ділянок), виробництво енергії з відновлювальних джерел (42 ділянки), промислового виробництва та індустріальних парків (26 ділянок), інших об'єктів (28 ділянок).

За даними Кисилевського, найбільше позитивних рішень прийняли в Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській і Кіровоградській областях.

"Жодного позитивного рішення поки не прийняли в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях", – зауважив він.

Загалом за спрощеною процедурою цільове призначення з с\г земель на землі промисловості та енергетики змінено для ділянок сумарною площею 1050 га. З них:

434 га – виробництво енергії з відновлювальних джерел

385 га – виробничо-складське господарство

121 га – промислове виробництво та індустріальні парки

110 га – інше.

Спрощена процедура зміни цільового призначення земельних ділянок застосовується для земель с\г призначення за межами населених пунктів, де немає розробленої містобудівної документації, для розміщення визначених законом об'єктів промисловості та енергетики:

Промислові будівлі та склади

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередач (крім магістральних нафтопроводів та магістральних газопроводів)

Комплексні промислові споруди (крім підприємств та споруд підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів; споруд та печей для спалювання відходів; електростанцій атомних)

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства.

Підставою для зміни цільового призначення є мотивований висновок органу містобудування і архітектури місцевої ради. Цей документ одночасно є особливим видом містобудівних умов та обмежень, який є підставою для проектування об'єкту будівництва.

"Купівля землі і подальша зміна її цільового призначення тривалий час була одним з найбільш довготривалих і корупціоногенних етапів здійснення інвестицій в промисловість та енергетику", – додав Кисилевський.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 6 лютого 2024 року ухвалила в цілому законопроєкт №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для цілей економічного відновлення.

На засіданні 9 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9627, який передбачає кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі.

У серпні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво зменшується час на зміну цільового призначення землі за межами населених пунктів для обʼєктів промисловості та енергетики.