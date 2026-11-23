Росіяни від учорашнього вечора атакують залізничну, енергетичну та цивільну інфраструктуру, наслідки зафіксовані у дванадцяти областях і Києві.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"У Дніпрі ворог вдарив по території залізничного вокзалу. Пошкоджені пасажирські вагони; одна людина дістала поранення. Залізничну станцію росіяни атакували також на Житомирщині, а зранку – локомотивне депо в Харкові", – розповів він.

Тим часом на Харківщині під ударами були електропідстанції та лінії електропередач. У Харкові російський дрон влучив у готель. У Лозовій внаслідок ранкових атак поранено 11 людей.

Зранку росіяни вбили трьох людей у Запоріжжі. Також у місті пошкоджена лікарня. У Краматорську дрон атакував евакуаційний автомобіль: двоє людей загинули, четверо поранені.

У Нікополі внаслідок артобстрілу загинула людина, у місті пошкоджений професійний ліцей.

За даними очільника уряду, руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані на Київщині, Сумщині, Одещині, Вінниччині, Полтавщині. У Києві уламки дрона впали на території навчальних закладів.

Загалом від вечора загинули шестеро людей, ще 32 поранені, з них одна дитина.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по житловій п'ятиповерхівці у Вишгородському районі Київщини. Кількість загиблих зросла до 11 людей. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав Корецький у Телеграм.

Нагадаємо:

У ніч на 23 листопада російські загарбники атакували 153 ударними БпЛА типу Shahed, 60 із них реактивні, "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія".

Внаслідок обстрілів енергетики та бойових дій станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.