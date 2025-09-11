З України до польського порту Ґданськ запустили регулярний контейнерний поїзд

Логістична компанія MOST Logistic запустила новий регулярний сервіс: тричі на місяць між портом Ґданськ та Україною (через MOST Logistic) курсуватиме контейнерний поїзд.

Про це повідомили у MOST Logistic.

Сервіс UA–PL-UA Rail Shuttle передбачає, що потяги йтимуть з Baltic Hub у Ґданську до Mostyska-II на польсько-українському кордоні, далі – термінал MOST Logistic та "остання миля" по Україні, і в зворотному напрямку.

"Контейнери долають шлях від Ґданська до кордону лише за 2 дні завдяки прямому потягу без зупинок. Для порівняння, у більшості операторів цей час становить від 7 до 10 днів", – зазначають у компанії.

Також планується додатково скоротити терміни, замінюючи залізничне плече на автодоставку у радіусі до центральної України.

Клієнт може одразу розстафірувати контейнер і відправити вантаж тентом, залишити його на складі під митним контролем для поступових відвантажень або завезти товар партіями й сформувати контейнер для експорту, зазначають у MOST Logistic.

"Реалізація сервісу стала можливою завдяки стратегічному партнерству з польськими терміналами. У планах компанії також порти Німеччини, Бельгії та інших європейських країн", – говориться у повідомленні.

MOST Logistic — міжнародна транспортно-логістична компанія, що виконує інтермодальні та мультимодальні перевезення автотранспортом, залізницею і морем по Україні та ЄС. Компанія має власний логістичний термінал та елеватор на польському кордоні, мережу складів-партнерів, пропонує митне оформлення, сертифікацію, перевалку у портах Європи та України, здійснює негабаритні вантажоперевезення.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможців конкурсів на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати". корпоративні права та статутний капітал ТОВ "Термінал Карпати" та офісна будівля в селі Свобода переходять онсорціуму "Укртранслогістика".