З однієї гривні боргу виконавці стягують менш ніж копійку – дослідження

За перше півріччя 2025 року 5 318 969 виконавчих проваджень було передано на стягнення виконавцям. Йдеться як про нові борги, що з'явилися цьогоріч — таких було 1,75 млн, так й про ті, що "мігрували" з попередніх періодів (близько 3,7 млн).

Про це свідчать дані Опендатабот.

"Реально фактично стягнули борги лише у 1,1 млн випадків на суму 15,11 млрд грн. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн", – говориться у повідомленні.

"Така різниця означає, що деякі борги було закрито через неможливість реально стягнути гроші. Тож фактично було виконано кожне п'яте провадження", – зазначають аналітики.

"Варто розуміти, що завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Простою мовою, у цей відсоток входять як повністю виконані провадження, так й виконані частково або повернені стягувачу через те, що у боржника бракує майна. Тож фактичний показник успіху значно нижчий", — коментує Андрій Авторгов, приватний виконавець.

За статистикою попередніх років, фактично: в середньому, виконувалось кожне третє провадження. Єдиним винятком став перший рік повномасштабного вторгнення, коли цей показник впав до кожного п'ятого за рік.

Статистика свідчить, що рік до року реально стягнуті суми зменшуються. За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу.

У попередні роки ця сума коливалась. Напередодні повномасштабної вдавалось здобути 2,6 коп з кожної гривні боргу, у перший рік повномасштабної показник очікувано впав до 1,6 коп з гривні, у 2023 ситуація покращилась до 3 коп з грн боргу.

Переважну більшість проваджень цьогоріч (88%), як і раніше, реалізують державні виконавці — 983 тис. проваджень. На приватних виконавців припадає 130 тис. проваджень (12%).

Водночас 41% (6,12 млрд грн) від усіх стягнутих коштів припадає на приватних виконавців, тоді як на державних — 51% або 8,99 млрд грн.

"Переламним став минулий рік, коли на виконання потрапив масив великих боргів РФ через завдані збитки", – говориться у повідомленні.

"Наразі реально стягнути відшкодування з РФ збитків, спричинених війною, майже неможливо: офіційного майна агресора в Україні небагато. Доки не з'явиться реальний робочий механізм, багато таких стягнень залишатимуться хіба що на папері", — зауважує Авторгов.

Зокрема, через навалу російських боргів торік показник стягнень впав до "рекордних" 1,15 коп с 1 грн боргу. До цього, у середньому, на виконання надходило 400 млрд грн на рік, втім після появи російських боргів сума різко зросла до 1,68 трлн грн — та тягнеться у наступні періоди.

Сьогоднішня статистика щодо стягнення боргів в Україні не відображає реальної ситуації. Це пов'язано з тим, що до загальних даних потрапляє окрема категорія судових рішень: ті, що ухвалені проти Росії за наслідки війни.

Виконати такі рішення в Україні наразі неможливо — просто немає відповідних механізмів. Втім вони штучно погіршують загальну картину виконання рішень — за рік, коли ця категорія була передана на виконання, показник стягнення впав у 5 разів, говориться у публікації.

