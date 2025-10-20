Доходи колекторських компаній у 2024 році: у лідерах фірми Тігіпка

В Україні у 2024 році сукупний дохід 74 колекторських компаній, що є в реєстрі НБУ, сягнув 1,01 млрд грн, чистий прибуток — 384,7 млн грн. Серед них у лідерах компанії групи ТАС Сергія Тігіпка.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Абсолютним лідером стала фінансова компанія ""Європейська агенція повернення боргів", що входить до фінансово-промислової групи ТАС. Її дохід у 2024 році становив 409,2 млн грн, прибуток — 156,4 млн грн. Разом із пов'язаною компанією "ЄАПБ" група ТАС забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 92% чистого прибутку.

До трійки лідерів також увійшли "Смартфінанс" із доходом 90,3 млн грн (власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) та "Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ." (71,3 млн грн, бенефіціар — швед Йоста Леннарт Огрен).

У Реєстрі багато компаній, які мають одного і того ж власника. Рекорд належить В'ячеславу Голубу, якому належать одразу вісім компаній, тобто майже кожна дев'ята у Реєстрі. Сукупно вони отримали 52,8 млн грн доходу за 2024 рік і отримали 4 млн грн чистого прибутку.

Нагадаємо:

У 2023 році колекторські компанії в Україні згенерували 737 млн грн виручки, з яких понад 160 мільйонів - дві компанії Сергія Тігіпка.

В Україні 958 скарг на колекторів зафіксували цьогоріч. Це вже більше, ніж за весь минулий рік (938).