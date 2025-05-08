Європарламент продовжив на три роки безмитний імпорт заліза та сталі з України

Депутати Європарламенту проголосували за продовження скасування імпортних мит та квот на експорт заліза та сталі з України до червня 2028 року.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зазначається, що ЄС лібералізував торгівлю з Україною 4 червня 2022 року, а останнє продовження цих заходів закінчується 5 червня цьогоріч.

Пропозицію було прийнято 354 голосами "за", 147 – "проти" та 53 – утрималися. Далі це рішення має погодити Рада ЄС.

Комісія наразі працює над довгостроковим рішенням для забезпечення стабільної торгівлі між ЄС та Україною.

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Нагадаємо:

Рада Європейського Союзу 24 травня 2022 року ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів.

Рішення Європейського союзу щодо скасування мит на українські товари терміном на рік набуло чинності з 4 червня 2022 року.