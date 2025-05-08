Европарламент продлил на три года беспошлинный импорт железа и стали из Украины

Депутаты Европарламента проголосовали за продление отмены импортных пошлин и квот на экспорт железа и стали из Украины до июня 2028 года.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Отмечается, что ЕС либерализовал торговлю с Украиной 4 июня 2022 года, а последнее продление этих мер заканчивается 5 июня.

Предложение было принято 354 голосами "за", 147 - "против" и 53 - воздержались. Далее это решение должен согласовать Совет ЕС.

Комиссия сейчас работает над долгосрочным решением для обеспечения стабильной торговли между ЕС и Украиной.

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Напомним:

Совет Европейского Союза 24 мая 2022 года принял решение, которое позволяет временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров.

Решение Европейского союза об отмене пошлин на украинские товары сроком на год вступило в силу с 4 июня 2022 года.