Єврокомісія скоротить квоти на імпорт з України: яких товарів стосується

Євросоюз готується протягом кількох тижнів застосувати значно вищі мита на український імпорт.

Про це пише Financial Times.

Як повідомляють джерела видання, рішення про раптове припинення спеціальних торговельних домовленостей, які дозволяли більшості українських товарів безмитно ввозити до ЄС, було прийнято після того, як Польща очолила рух щодо захисту фермерів блоку.

Зазначається, що ЄС має чинну угоду про вільну торгівлю з Україною, але після вторгнення Москви у 2022 році тимчасово призупинив дію решти мит.

Ці домовленості втрачають силу 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою загальну торговельну угоду.

Джерела заявили, що ця перехідна пропозиція, нещодавно надіслана державам-членам ЄС, різко скоротить безмитні квоти на сільськогосподарську продукцію.

Двоє дипломатів ЄС повідомили Financial Times, що перехідний захід Комісії передбачає поділ річної безмитної квоти на 12 щомісячних, щоб зменшити імпорт, поки тривають переговори.

Найбільший вплив це матиме на кукурудзу, цукор, мед та птицю. Річна квота на кукурудзу зменшиться з 4,7 млн ​​тонн до 650 000 тонн. Птахівництво скоротиться з 57 110 до 40 000, а цукор – зі 109 000 до 40 700.

Представник Єврокомісії підтвердив, що воєнні домовленості не будуть поновлені, "оскільки ми зараз працюємо над переглядом" угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

"Комісія також розглядає можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори не будуть завершені та застосовані до 6 червня", – додав він.

"Це справді поганий сигнал для України", – сказав Бернд Ланге, голова торговельного комітету Європарламенту. Він зауважив, що знаходження рішення може тривати щонайменше до жовтня.

Нагадаємо:

Європейський Союз торік експортував в Україну товарів на 42,8 млрд євро та імпортував на суму 24,5 млрд євро.

У 2024 році основним українським імпортом до ЄС була агропродукція. Це зернові культури на суму 4,4 млрд євро, тваринні або рослинні жири та олії (3,1 млрд євро), а також насіння і плоди олійних культур та споріднені продукти (2,5 млрд євро).