ЕС освободит большинство компаний от сбора на выбросы углерода - Reuters

Европейская комиссия предложит освободить от уплаты "подавляющее большинство" компаний, которые подпадают под действие углеродного сбора ЕС.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на эти компании приходится лишь 1% выбросов в рамках этой схемы, говорится в проекте предложения Комиссии.

Этот шаг, который Комиссия должна предложить на этой неделе в рамках пакета мер по сокращению бюрократической волокиты для бизнеса, резко сократит 200 000 импортеров, на которых сейчас распространяется первый в мире пограничный углеродный сбор Европейского Союза.

Напомним:

По оценкам Volkswagen AG, в этом году компания понесет убытки в размере 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов) из-за ужесточения стандартов Европейского Союза по выбросам автомобилей, которым производитель будет пытаться соответствовать.