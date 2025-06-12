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ЄС відкрив ринок для українського насіння: які культури потрапили в список

Віктор Волокіта — 12 червня, 14:15
ЄС відкрив ринок для українського насіння: які культури потрапили в список
Getty Images

Європейський союз надає Україні рівноцінності вимогам ЄС щодо стандартів для виробництва насіння, що підтверджує відповідність стандартам ЄС.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, рішення надає еквівалентність насінню буряка, соняшнику, брукви та сої, виробленому та сертифікованому в Україні.

В Раді ЄС також зазначили, що це рішення є технічною імплементацією чинних вимог і вносить зміни до рішення 2003/17/ЄС, яке надає певним країнам, що не входять до ЄС, еквівалентність щодо польових перевірок та виробництва насіння певних видів.

Рішення набуде чинності через 20 днів після його опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо:

Протягом останніх п’яти років Україна у шість разів збільшила експорт насіння сільськогосподарських культур, зокрема зернових та олійних, водночас зменшила обсяги їх імпорту.

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