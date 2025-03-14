ЄБА пропонує змінити критерії "клубу білого бізнесу" для аграріїв та телекому

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) пропонує внести зміни до Податкового кодексу, щоб спростити включення до "клубу білого бізнесу".

Про це повідомила пресслужба ЄБА.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що через недосконалість критеріїв поза межами клубу залишилася низка відомих аграрних та телекомунікаційних компаній.

В повідомленні йдеться, що 46% опитаних компаній прагнуть потрапити до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, але мають зауваження щодо критеріїв відбору.

Тому асоціація пропонує чіткіше диференціювати одиничні випадкові або неусвідомлені помилки та навмисні порушення, а також змінити критерій рівня сплати податків – використовувати середньозважений показник замість середньоарифметичного.

Крім того, бізнес пропонує встановити допустиму межу в 10% незавершених розрахунків і дозволити разову зміну основного виду діяльності без втрати статусу сумлінного платника протягом 12 місяців.

Компанії-члени ЄБА звернулися до Міністерства фінансів, Державної податкової служби та профільного комітету ВР з пропозицією вдосконалити критерії "клубу білого бізнесу" та внести відповідні зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо:

У 2024 році Верховна Рада схвалила законопроєкт №11084 щодо створення переліку критеріїв, за відповідності яких підприємство потрапляє до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, "Клуб білого бізнесу".

Платники податків, занесені до переліку, отримуватимуть такі переваги, як мораторій на документальні перевірки (окрім деяких видів), скорочення термінів камеральної та документальної перевірок для бюджетного відшкодування, а також індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів.

Надходження до держбюджету України від компаній-членів "Клубу білого бізнесу" становлять 16,6% загальних обсягів.