"Запоріжсталь" відремонтує нагрівальні колодязі за 135 мільйонів

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" Групи Метінвест інвестує 135 млн грн у капітальний ремонт нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Як підкреслив в.о. гендиректора "Запоріжсталі" Тарас Шевченко, наразі комбінат працює тільки на 75% від власних потужностей, проте програма з технічного обслуговування виробничого обладнання та його ремонту виконується на всі 100%.

"Триває велике оновлення нагрівальних колодязів, які є важливою ланкою технологічного процесу гарячої прокатки на Запоріжсталі. Від стабільності температурного режиму та рівномірності нагріву заготівки у колодязях залежить якість готової металопродукції, механічні властивості прокату, його відповідність стандартам та запитам клієнтів", – зазначив він.

В межах капремонту виконають демонтаж зношених вогнетривів та замінять їх на нове футерування, зокрема виробництва Запоріжвогнетриву Групи Метінвест. Загальна маса вогнетривкої цегли та торкретувальної суміші становить більше 2200 тонн.

Також оновлять механічне та енергетичне устаткування, комунікації, запірну арматуру, замінять близько 900 тонн металоконструкцій, проведуть ремонт та заміну гідравлічних приладів, автоматики, температурних датчиків тощо.

