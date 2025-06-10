Літні майданчики в закладах: яку частину доходу вони приносять

У середньому літні майданчики забезпечують закладам 21% щомісячного доходу. У серпні внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виручки.

Про це йдеться в дослідженні Poster.

Зазначається, що важливим фактором залишається погода: зливи та холод суттєво зменшують показники. Так, холодний травень цього року завадив гарним результатам майданчиків: їх частка у місячній виручці впала з 25% у травні 2024 року до 18% у травні 2025 року.

Зокрема, у червні 2024 року виручка з літніх майданчиків помітно знизилася — вона склала лише 15% від усієї місячної виручки.

"Можливою причиною стали посилені мобілізаційні заходи та перевірки в той час. Для порівняння: у червні 2023 року цей показник був вищим — 20%", – зазначають аналітики.

За їхніми даними, у 2024 році люди витрачали найбільше грошей на літніх терасах у серпні — у середньому 681 гривню за візит. У 2025 році середній чек помітно виріс, головна причина — зростання цін.

Згідно з дослідженням, найбільша кількість літніх майданчиків в Україні працює у липні та серпні, найменша – у квітні.

Нагадаємо:

В Україні у 2024 році лідери серед ресторанів та готелів збільшили свій сукупний дохід на 10%, він сягнув 28,22 млрд грн.