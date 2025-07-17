В Минагро спрогнозировали урожай зерновых и масличных: минус 5%, чем в прошлом году

Производственные посевные площади в Украине в сезоне-2025 будут идентичны прошлогодним, плюс к ним добавилось 270 тыс. га разминированных.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает "Интерфакс-Украина".

"Но в масштабах наших посевных площадей в 20 млн га это 1%. Поэтому по базовым культурам, к которым добавим и сахарную свеклу с овощами, аграрии - в пределах 20 млн га. И это является подтверждением того, что работаем на всех возможных территориях", - сказал он на заседании Trend&Hedge Club.

По информации Высоцкого, относительно прогноза урожая пшеницы, то Министерство аграрной политики и продовольствия в 2025 году ожидает собрать ее на уровне 21,2 млн тонн против 22 млн тонн год назад, то есть на 5% меньше. Объемы экспорта пшеницы в министерстве оценивают в пределах 15-16 млн тонн.

Урожай ячменя, по его словам, составит в примерно 4,5 млн тонн, что на 10% меньше, чем в 2024 году, экспорт - на уровне 2,2-2,3 млн тонн.

Проблем с гречкой Минагрополитики не ожидают и обещают, что внутренний рынок будет обеспечен, а избыток экспортирован.

Окончательные прогнозы по кукурузе на зерно министерство еще не готово сделать, поскольку активная вегетация культуры продолжается. Однако ведомственные аналитики придерживаются консервативного прогноза в 26 млн тонн, что тоже минимум на 5% меньше показателя предыдущего сезона.

"Мы по зерновым видим условно 54,5-53,5 млн тонн. Это плюс/минус 5%", - подчеркнул Высоцкий.

Он добавил, что урожай рапса в сезоне-2025 ожидается на уровне 3 млн тонн против 5,7 млн тонн в 2024 году, сои - 5,7 млн тонн против 6,6 млн тонн, подсолнечника - 20 млн тонн.

Высоцкий отметил, что наибольшие сомнения относительно объемов урожая пока касаются подсолнечника, ведь из-за засухи на юге страны культура страдает, и эти регионы могут потерять до 6% урожая, что в целом может привести к сокращению валового урожая до 15 млн тонн и ниже.

Напомним:

С начала нового сезона, Украина экспортировала 486 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, что на 1,51 млн т меньше, чем за аналогичный период прошлого года.