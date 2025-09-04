Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.
Про це повідомляє Укравтопром.
На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.
Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні торік.
Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
За даними Укравтопром, лідерські позиції за сегментами посіли:
Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;
Електро – BYD Song Plus;
Гібридні – TOYOTA RAV-4;
Дизельні – RENAULT Duster;
Авто з ГБО – HYUNDAI.
Нагадаємо:
У серпні українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% менше, ніж у серпні 2024 року, та на 7,2% більше, ніж в липні.