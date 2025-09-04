Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.

Про це повідомляє Укравтопром.

На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.

Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні торік.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

За даними Укравтопром, лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Електро – BYD Song Plus;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster;

Авто з ГБО – HYUNDAI.

Нагадаємо:

У серпні українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% менше, ніж у серпні 2024 року, та на 7,2% більше, ніж в липні.