Варення, компот і цікавий тренд: На Чернігівщині створять індустріальний парк

Носівська міськрада (Чернігівська область) підписала договір з ПП "Тепличне" щодо створення та розвитку індустріального парку "Носівські господарства". На території майбутнього парку площею 14 га планується збудувати виробництво варення та компотів.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, компанія "ДК-Індастріал" в Умані Черкаської області презентувала проєкт створення індустріального парку "Агроінноваційний хаб" на земельній ділянці площею близько 23 га в межах міста.

За словами Кисилевського, у розвитку індустріальних парків намітився цікавий тренд - громади починають консультації з майбутніми інвесторами задовго до подання документів на внесення в державний реєстр.

"Це точно краще, ніж мати реєстрацію, а роками залишатися без промислових виробництв на території парку", - зазначив він.

Читайте також: Новий Донбас: як Закарпаття перетворюється на індустріальний регіон

Нагадаємо:

У Львові в муніципальному індустріальному парку "Формація" відкрили новий завод USP Panels, який почав виробництво сендвіч-панелей.