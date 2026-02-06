Уряд змінив правила здійснення публічних закупівель, встановивши єдиний підхід до оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та постачальників.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил здійснення публічних закупівель, які покликані встановити єдиний підхід до оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі / постачальників в електронному каталозі (резидентів та нерезидентів)", – говориться у повідомленні.

Пропозиції учасників процедури закупівлі/постачальників в електронному каталозі будуть зазначатися без урахування податку на додану вартість. Відповідно і оцінка пропозицій буде відбуватися без урахування ПДВ, що дозволить нівелювати вплив різних систем оподаткування на результати оцінки.

Ідеться у першу чергу про справедливе порівняння. Система Prozorro порівнюватиме ціни всіх учасників "чистими", без урахування податків. Це дозволить обирати справді найбільш економічно вигідну пропозицію, пояснює міністерство.

Однією з ключових змін у відомстві називають прозорість оголошень. Очікувану вартість закупівлі в оголошеннях замовники вказуватимуть без ПДВ, що зробить умови конкурсу зрозумілими для всіх, включаючи іноземні компанії.

Мінекономіки також звертає увагу на збереження прав бізнесу. Неплатники ПДВ зможуть і надалі вільно брати участь у торгах. При цьому, якщо переможцем стане платник ПДВ, сума податку буде додана до ціни договору, як того вимагає закон.

З метою підготовки бізнесу та сфери закупівель до нових правил встановлено, що вони вступають в силу з 1 липня 2026 року.

