"Укрзализныця" назначает 5 дополнительных поездов: маршруты и график

"Укрзализныця" назначает 5 дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Дополнительные поезда этой осенью:

№ 249/250 Киев - Львов

- отправление из Киева и Львова: 27, 28 августа.

№ 220/219 Киев - Днепр

- отправление из Киева и Днепра: 25, 28, 30, 31 августа.

№ 159/160 Киев - Трускавец

- Отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября.

№ 218/217 Чоп - Львов

- Отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября.

Дополнительный поезд № 284/283 Ужгород - Киев

- Будет курсировать через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год.

- Поезд подвязан в Киеве под скоростные поезда Харьковского и Днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении.

Напомним:

Во второй половине августа между Киевом и Винницей и Львовом будут ездить дополнительные поезда.