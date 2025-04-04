В Україні аграрії засіяли майже мільйон гектарів зернових та почали сівбу соняшника
Станом на 4 квітня аграрії всіх областей України засіяли 926 тис. га ярих зернових та зернобобових культур і розпочали сівбу соняшнику.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
За даними відомства, наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь — 551,8 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 116,5 тис. га, гороху – 164,3 тис. га, вівса – 82,3 тис. га.
Регіони-лідери за темпами сівби:
- Одеська область: 92,3 тис. га (пшениця –5,8 тис. га, ячмінь – 30,1 тис. га, горох – 51,9 тис. га, овес – 1,3 тис. га);
- Тернопільська область: 87,4 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 63,8 тис. га, горох — 4,1 тис. га, овес – 5,1 тис. га);
- Полтавська область: 83,2 тис. га (пшениця – 4,2 тис. га, ячмінь – 66,5 тис. га, горох — 9,4 тис. га, овес – 3,1 тис. га);
- Миколаївська область: 73,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 42 тис. га, горох – 26,5 тис. га, овес – 0,6 тис. га);
- Вінницька область: 72,6 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га).
Крім цього, соняшнику засіяно 33 тис. га, цукрових буряків – 64,8 тис. га, сої – 2,6 тис. га.
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Нагадаємо:
На 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.