Від системи "Шлях" відключили 20 нових порушників: їх викрили на схемах з ухилянтами

Від системи "Шлях" відключили 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Йдеться про ТОВ "Стріт біс" та 19 ФОПів.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Водії цих компаній та ФОП протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Загалом за аналогічні порушення Укртрансбезпека відключила від системи "Шлях" вже 363 перевізники.

Нагадаємо:

У січня від системи "Шлях" також відключили 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.