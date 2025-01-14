Від системи "Шлях" відключили 20 нових порушників: їх викрили на схемах з ухилянтами

Від системи "Шлях" відключили 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Серед порушників 19 ФОП та компанія Айхал з Одеської області.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Водії цих компаній та ФОП протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року від системи "Шлях" відключили 13 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.