От системы "Шлях" отключили 20 новых нарушителей: их разоблачили на схемах с уклонистами

От системы "Шлях" отключили 20 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Речь идет об ООО "Стрит бис" и 19 ФЛП.

По материалам Государственной пограничной службы, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Водители этих компаний и ФЛП в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

Всего за аналогичные нарушения Укртрансбезопасность отключила от системы "Шлях" уже 363 перевозчика.

Напомним:

В январе от системы "Шлях" также отключили 20 перевозчиков за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.