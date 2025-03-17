"Епіцентр" оцінив збитки внаслідок військової агресії в $1 мільярд: розраховує на компенсації

Група компаній "Епіцентр" оцінює збитки внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків з 2014 року через військову агресію проти України в $1,02 млрд,

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Згідно з оцінками незалежних експертів, сума збитків "Епіцентру", спричинених внаслідок повномасштабної війни, склала $751,4 млн. До цієї суми входять як реальні збитки – повне знищення, пошкодження чи окупація торгових центрів, втрата товару, техніки чи інших активів, так і упущена у результаті цих втрат вигода", – цитує "Інтерфакс-Україна" заступника гендиректора ТОВ "Епіцентр К" Дмитра Байдюка.

До загальної суми також входять збитки у розмірі $267,5 млн, понесені внаслідок втрати сімох торгових об’єктів загальною площею близько 163,2 тис. кв. м після окупації українських територій у 2014 році.

Компанія наголошує, що оцінка здійснювалася за участі незалежних експертів та юридичних компаній і може бути в подальшому використана в позовних заявах про стягнення збитків.

"Ми активно працюємо в юридичній площині щодо компенсації цих коштів за рахунок агресора, однак розуміємо, що це дуже тривалий процес", – зазначив генеральний директор компанії "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Нагадаємо:

Знищення російськими окупантами "Епіцентру" у Харкові 25 травня 2024 року призвело до значного забруднення повітря і земельних ресурсів, збиток від якого оцінюють приблизно у 860 млн грн.