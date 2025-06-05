ОККО покупает ветроэлектростанцию на Волыни: АМКУ разрешил

Антимонопольный комитет разрешил компании GNG Retail Limited, которой принадлежит холдинг OKKO Group, купить проект ветроэлектростанции в Волынской области.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Решение принято на заседании 5 июня.

ООО "Волынь Вест Винд-1", ООО "Волынь Вест Винд-2" и ООО "Волынь Вест Винд-3", которые принадлежат инвестиционно-девелоперской компании в области возобновляемой энергетики UDPR, планируют купить через ООО "ОККО-ДРАЙВ".

Все три "Волынь Вест Винд" находятся в селе Затурцы Локачинского района Волынской области и находятся на этапе разработки.

Компания получила разрешение на приобретение долей в их уставных капиталах, обеспечивающих превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.

В пресс-службе ОККО сообщили, что мощность будущей электростанции - 192 МВт.

Напомним:

ОККО Виталия Антонова до 2030 года планирует построить до 1 ГВт энергетических мощностей.