В Україні зросли продажі бензинових авто: популярні моделі

Віктор Волокіта — 10 вересня, 09:00
В Україні у серпні автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових авто – 2,2 тис. од. (-3%) та 10,9 тис. од. вживаних (+1%).

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння потрапили:

  1. HYUNDAI Tucson - 228 од.;
  2. MAZDA CX5 - 126 од.;
  3. SUZUKI SX4 - 95 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 90 од.;
  5. SKODA Karoq - 85 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 680 од.;
  2. VOLKSWAGEN Tiguan - 607 од.;
  3. NISSAN Rogue - 581 од.;
  4. AUDI Q5 - 571 од.;
  5. AUDI A4 - 364 од.

Нагадаємо:

У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. За місяць попит на такі авто збільшився на 1%.

