У серпні українці імпортували майже 23 тисячі вживаних авто: які найпопулярніші

У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. За місяць попит на такі авто збільшився на 1%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

- електромобілі – 26%;

- дизельні – 17%;

- гібриди – 6%;

- авто з ГБО – 3%.

За даними Укравтопром, середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,4 року.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1002 од.;

2. TESLA Model Y - 827 од.;

3. VOLKSWAGEN Tiguan - 703 од.;

4. RENAULT Megane - 687 од.;

5. TESLA Model 3 - 651 од.;

6. SKODA Octavia - 650 од.;

7. AUDI Q5 - 640 од.;

8. NISSAN Rogue - 633 од.;

9. NISSAN Leaf - 562 од.;

10. VOLKSWAGEN Passat - 456 од.

Всього з початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024-го, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

Впродовж липня український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 12% більше, ніж в липні торік.