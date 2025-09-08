У серпні українці імпортували майже 23 тисячі вживаних авто: які найпопулярніші
У серпні український автопарк поповнили понад 22,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. За місяць попит на такі авто збільшився на 1%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 26%;
- дизельні – 17%;
- гібриди – 6%;
- авто з ГБО – 3%.
За даними Укравтопром, середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,4 року.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
1. VOLKSWAGEN Golf - 1002 од.;
2. TESLA Model Y - 827 од.;
3. VOLKSWAGEN Tiguan - 703 од.;
4. RENAULT Megane - 687 од.;
5. TESLA Model 3 - 651 од.;
6. SKODA Octavia - 650 од.;
7. AUDI Q5 - 640 од.;
8. NISSAN Rogue - 633 од.;
9. NISSAN Leaf - 562 од.;
10. VOLKSWAGEN Passat - 456 од.
Всього з початку року українці придбали 158,5 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2024-го, йдеться в дослідженні.
Нагадаємо:
Впродовж липня український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 12% більше, ніж в липні торік.