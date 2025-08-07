Пограничники сообщили, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены

С началом летнего сезона пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области вырос на 40%, а в выходные дни - еще на 16% по сравнению с буднями.

Об этом информирует Государственная пограничная служба.

По ее данным, ситуация на границе по состоянию на 17:42:

Шегини - 150 автомобилей

Краковец - 100 автомобилей

Грушев - 30 автомобилей

Угринов - 25 автомобилей

Нижанковичи - 10 автомобилей

Смильница и Рава-Русская - работает без задержек.

По информации пограничников, уровень загруженности пунктов пропуска на Львовщине:

Наиболее загружены: "Краковец", "Шегини".

Средняя нагрузка: "Грушев", "Угринов", "Рава-Русская".

Наименьшая нагрузка: "Смильница", "Нижанковичи".

Отмечается, что в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны, что временно снижает пропускную способность как для легкового, так и для грузового транспорта.

Напомним:

4 августапункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях из-за отсутствия электроснабжения.