Пограничники сообщили, какие пункты пропуска на Львовщине наиболее загружены
С началом летнего сезона пассажиропоток через пункты пропуска Львовской области вырос на 40%, а в выходные дни - еще на 16% по сравнению с буднями.
Об этом информирует Государственная пограничная служба.
По ее данным, ситуация на границе по состоянию на 17:42:
Шегини - 150 автомобилей
Краковец - 100 автомобилей
Грушев - 30 автомобилей
Угринов - 25 автомобилей
Нижанковичи - 10 автомобилей
Смильница и Рава-Русская - работает без задержек.
По информации пограничников, уровень загруженности пунктов пропуска на Львовщине:
Наиболее загружены: "Краковец", "Шегини".
Средняя нагрузка: "Грушев", "Угринов", "Рава-Русская".
Наименьшая нагрузка: "Смильница", "Нижанковичи".
Отмечается, что в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны, что временно снижает пропускную способность как для легкового, так и для грузового транспорта.
Напомним:
4 августапункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей временно приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях из-за отсутствия электроснабжения.