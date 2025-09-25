На границе увеличился пассажиропоток из-за выезда хасидов: какие ПП наиболее загружены
После празднования Рош ха-Шана наблюдается значительный рост движения на границе с Молдовой и Польшей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По данным таможни, состояние очередей на границе по состоянию на 14:00:
- с Молдовой:
- "Паланка-Маяки-Удобное" - 80 авто
- "Староказачье" - 40 авто
- "Могилев-Подольский" - 70 авто
- "Бронница" - 60 авто
- с Польшей:
- "Краковец" - 100 авто
- "Шегини" - 120 авто (возросло количество и пешеходов)
- "Грушев" - 40 авто
- "Угринов" - 20 авто
- "Рава-Русская" - 20 авто
- "Нижанковичи" - 25 авто
- "Смильница" - без очередей
"Советуем учитывать ситуацию при планировании поездок и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - заявили в Госпогранслужбе.
