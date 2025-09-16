В Умані діятиме нова система сплати турзбору для паломників

15 вересня стартував тестовий проєкт швидкої та прозорої системи сплати туристичного збору для туристів-паломників, які відвідують Умань.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

Відтепер паломники зможуть завчасно сплатити туристичний збір через банківський ресурс за посиланням на офіційному сайті Уманської міської ради. Кошти надходитимуть безпосередньо на рахунок КП "Комунальник", визначеного податковим агентом.

Після здійснення платежу паломник отримує квитанцію з QR-кодом, що дозволяє працівникам КП "Комунальна варта" перевірити факт сплати збору. Для зручності також передбачена оплата на місці через термінали самообслуговування.

Згідно з рішенням Уманської міськради, іноземні туристи та паломники повинні сплатити туристичний збір у розмірі 5% від мінімальної заробітної плати, що сьогодні становить 400 грн за добу з однієї особи, якщо вони проживають у готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи будь-яких інших об’єктах для тимчасового проживання.

В агентстві зазначили, що щороку на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана до Умані приїжджає близько 40 тисяч хасидів-паломників з різних країн. Значна частина з них зупиняється у приватних будинках або квартирах. Впродовж багатьох років існувала проблема зі сплатою туристичного збору, що ускладнювало контроль та призводило до втрат для місцевої казни.

